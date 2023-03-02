Гладков: ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородской области

2023-03-02 18:02

2 марта губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил о том, что село Устинка попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села нет.

Несмотря на отсутствие жертв и пострадавших, украинскими снарядами в Устинке повреждено одно частное домовладение и перебита линия электропередачи.

На месте происшествия работают аварийные службы, устраняющие последствия «прилётов» со стороны ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко