Гладков: ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородской области
2023-03-02 18:02
2 марта губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил о том, что село Устинка попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.
Гладков уточнил, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села нет.
Несмотря на отсутствие жертв и пострадавших, украинскими снарядами в Устинке повреждено одно частное домовладение и перебита линия электропередачи.
На месте происшествия работают аварийные службы, устраняющие последствия «прилётов» со стороны ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Николай Скира
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