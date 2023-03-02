Деревенская индийская старушка Гангавва Милкури стала звездой YouTube

Милкури стала суперзвездой с 1,5 млн. подписчиками. Бабушка, которая даже не знает своего настоящего возраста, потому что нет никаких записей о ее рождении, родом из небольшой деревни Ламбадипалли в Телангане, штате на юге Индии.

Она звезда My Village Show, канала YouTube с 1,5 миллионами подписчиков - и их количество растет.

Канал был основан в 2012 году ее зятем Срикантхом Шрирамом, режиссером.

Команда из девяти человек, включая сценаристов, редакторов и операторов, создает комедийные зарисовки о деревенской культуре и сельской семейной жизни.

Гангавва, говорит, что понятия не имела, что такое YouTube, до того, как Шрирам начал шоу.