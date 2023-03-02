Беспощадный тюнинг дорожного катка от пользователей соц сетей
2023-03-02 18:33
Мы уже видели тюнинг автомобилей, грузовиков, автобусов и даже тракторов. А как насчет тюнинга дорожного катка?
Кто-то решил, что работать под палящим солнцем и проливным дождем - это уже как-то слишком не комфортно, поэтому решил добавить крышу над головой.
Так сверху катка появился сильно порезанный кузов от старого "Запорожца".
Вот такой беспощадный тюнинг запечатлили пользователи социальных сетей.
Опубликовано: Антон Райт
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Николай Скира
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