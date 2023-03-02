Беспощадный тюнинг дорожного катка от пользователей соц сетей

2023-03-02 18:33

Мы уже видели тюнинг автомобилей, грузовиков, автобусов и даже тракторов. А как насчет тюнинга дорожного катка?

Кто-то решил, что работать под палящим солнцем и проливным дождем - это уже как-то слишком не комфортно, поэтому решил добавить крышу над головой.

Так сверху катка появился сильно порезанный кузов от старого "Запорожца".

Вот такой беспощадный тюнинг запечатлили пользователи социальных сетей.

Опубликовано: Антон Райт