В Австралии нашли два огромных золотых самородка по близости стоимостью по $350 тысяч
Два золотых самородка стоимостью около 350 000 австралийских долларов были обнаружены парой копателей на юге Австралии.
Брент Шеннон и Итан Уэст нашли самородки возле золотодобывающего города Тарнагулла в штате Виктория.
Их удачная находка была показана в телешоу Aussie Gold Hunters, которое вышло в эфир в 2020году.
Мужчины копали землю и использовали металлоискатели для обнаружения золота в этом районе.
Они нашли самородки, общий вес которых составляет 3,5 кг (7,7 фунта), за несколько часов с помощью отца г-на Уэста, как сообщает канал Discovery
Опубликовано: Екатерина Ганжур
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Николай Скира
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