В Австралии нашли два огромных золотых самородка по близости стоимостью по $350 тысяч

Два золотых самородка стоимостью около 350 000 австралийских долларов были обнаружены парой копателей на юге Австралии.

Брент Шеннон и Итан Уэст нашли самородки возле золотодобывающего города Тарнагулла в штате Виктория.

Их удачная находка была показана в телешоу Aussie Gold Hunters, которое вышло в эфир в 2020году.

Мужчины копали землю и использовали металлоискатели для обнаружения золота в этом районе.

Они нашли самородки, общий вес которых составляет 3,5 кг (7,7 фунта), за несколько часов с помощью отца г-на Уэста, как сообщает канал Discovery