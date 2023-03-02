Мужчина попал в тюрьму после того, как ударил картину Пикассо
2023-03-02 18:41
Мужчина был заключен в тюрьму за то, что ударил кулаком картину Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов и сорвал ее со стены в галерее современного искусства Тейт в Лондоне.
20-летний Шакил Мэсси ударил кулаком картину Пикассо "Бюст женщины", за что был приговорен судом к 18 месяцем тюрьмы.
Эксперты сообщили суду, что ремонт картины займет до 18 месяцев и будет стоить до 350 тысяч фунтов стерлингов.
Во время вынесения приговора судья заявил, что действия Мэсси были не чем иным, как попыткой «добиться известности и пяти минут славы».
Опубликовано: Екатерина Ганжур
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Николай Скира
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