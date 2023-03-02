Взгляд на высокие здания может вызвать у людей головную боль

Ученые выяснили неожиданный факт: взгляд на высокие здания вызывает не только головокружение но и в некоторых случаях проблемы со здоровьем.

Исследователь Арнольд Дж. Уилкинс провел исследование, которое показало, что просмотр городских пейзажей может вызвать головную боль.

Городские сцены нарушают правила природы: они, как правило, имеют регулярные повторяющиеся узоры из-за общего использования таких элементов дизайна, как окна, лестницы и перила.

Поскольку повторяющиеся узоры городской архитектуры нарушают правила природы, человеческому мозгу труднее их эффективно обрабатывать.

А поскольку городские пейзажи не так просто обрабатывать, на них не так комфортно смотреть. Некоторые узоры, такие как полосы на дверных ковриках, коврах и ступенях лестницы эскалатора, могут вызывать головные боли и даже эпилептические припадки.