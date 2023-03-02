«РИА Новости»: на Украине начали мобилизовывать сотрудников АЭС

Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя российских спецслужб сообщило о том, что на Украине начали мобилизовывать сотрудников атомных электростанций.

Представитель российских специальных служб пояснил, что решение о проведении мобилизационных мероприятий на Южно-Украинской, Ровненской и Хмельницкой АЭС было принято ввиду острой потребности Вооружённых сил Украины в живой силе на передовых позициях.

«Руководству ГП НАЭК “Энергоатом” поставлена задача подготовить списки не менее 20% мужского персонала предприятий для последующей их мобилизации в ВСУ», — цитирует «РИА Новости» представителя спецслужб.

Отмечается, что среди сотрудников украинских атомных станций наблюдается рост недовольства и протестов на фоне неожиданной мобилизации.