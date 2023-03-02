Из-за аварии половина жителей Аргентины остались электричества

Отключение электроэнергии в Аргентине усложнило жизнь более чем 20 миллионам человек, что составляет примерно половину населения страны.

Все из-за пожара, повредившего электросеть. Как сообщает BBC, через несколько часов большинство подстанций вернулись к нормальной работе.

Вероятно, пожар начался в результате сильной жары, ведь в настоящее время температура в Аргентине достигает около 35 градусов. Была остановлена ​​атомная электростанция, а ранее пожар привел к обрыву линий электропередач.

Города, в которых проживает более 20 миллионов человек, в том числе в Буэнос-Айрес, остались без электричества.

В результате пожара предприятия были временно закрыты, а школьные занятия отменены.

Были проблемы и с водоснабжением. Официантка из Буэнос-Айреса сообщила AFP, что она и члены ее команды «не могут работать, потому что в кранах и ванных комнатах нет воды из-за перебоев в подаче электроэнергии .

Отключения электроэнергии в Аргентине не редкость. В 2019 году в результате масштабного отключения электроэнергии десятки миллионов человек остались без электричества. За последние три месяца также было несколько незначительных отключений.