Немецкая политическая партия «Альтернатива для Германии» обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в мании величия по отношению к России.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла, выступая в бундестаге после речи канцлера Шольца, заявил, что мания величия немецкого канцлера, проявляющаяся в желании победить самую крупную страну мира и атомную державу – Российскую Федерацию, привела к сожжению всех мостов между Берлином и Москвой в экономическом и культурном аспекте.

«Смена эпохи, которую Вы объявили, ведёт в будущее без мира и без экономической безопасности», — сказал Хрупалл.

Немецкий политик также осудил военную риторику правительственных партий, отметив, что в украинском конфликте «победитель только один – и его зовут США».