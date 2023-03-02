В Польше полицейские участки больше не дежурят круглосуточно и без выходных

Нехватка персонала — проблема, с которой полицейские участки по всей Польше сталкиваются уже много лет. Сложная ситуация не улучшается от рекордного количества запросов покинуть службу.

Только в Варшаве не хватает 20% офицеров, а несколько полицейских участков прекратили круглосуточное дежурство.

"Грустно, что это еще молодые, работоспособные люди, которые фактически вступают в такой возраст полного полицейского становления. Они должны и могут продемонстрировать свое мастерство", - говорит Мацей Шуба, бывший глава полиции Познани.

Чтобы заполнить пробелы в кадрах, гарнизоны по всей Польше постоянно набирают и делают все возможное для поощрения потенциальных кандидатов.

Уже сейчас из-за недостаточного количества сотрудников полиции несколько варшавских полицейских участков перестали нести круглосуточное дежурство.