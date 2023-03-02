Виктор Орбан заявил о способности Дональда Трампа быстро положить конец украинскому кризису.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью журналистам основанной в Швейцарии газеты Weltwoche, где публично заявил, что экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп смог бы завершить российско-украинский военный конфликт всего за несколько недель, в то время как Джо Байден постоянно меняет свои тезисы о начатой Россией спецоперации.

Примечательно, что ранее сам Трамп заявил о способности завершить боевые действия в Украине за 24 часа в случае своего переизбрания на пост американского президента.