Рябков: Россия примет участие в выборах в Совет ООН, несмотря на давление Запада

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия примет участие в выборах в Совет ООН, несмотря на давление со стороны коллективного Запада.

«Несмотря на беспрецедентное давление на Россию, мы намерены принять участие в предстоящих выборах в совет, которые состоятся осенью текущего года в ходе 78-й сессии ГА ООН», — сказал Рябков.

Рябков также выразил свою уверенность в том, что Россия будет последовательно отстаивать принципы сотрудничества и налаживания конструктивного взаимоуважительного диалога государств в Совете ООН.

Кроме того, российский дипломат отметил, что для эффективной реакции на актуальные вызовы в правозащитной сфере Совет ООН должен давать ответ учитывающий, а не игнорирующий интересы и подходы всех государств и групп государств.