«РИА Новости»: на Украине стартовала мобилизация работников АЭС

Издание "РИА Новости" утверждает, что украинский Генштаб начал мобилизировать сотрудников АЭС из-за нехватки военных кадров.

2 марта военкоры газеты "РИА Новости" со ссылкой на анонимного информатора в разведслужбах России сообщили, что по указу администрации Киева началась мобилизация сотрудников Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций, хотя ранее работники подобных предприятий имели гарантию не быть мобилизованными.

По данным источника журналистов "РИА Новости", насильственный призыв работников АЭС в вооружённые силы начался из-за нехватки солдат в рядах ВСУ.