«РИА Новости»: на Украине стартовала мобилизация работников АЭС
2023-03-02 19:40
Издание "РИА Новости" утверждает, что украинский Генштаб начал мобилизировать сотрудников АЭС из-за нехватки военных кадров.
2 марта военкоры газеты "РИА Новости" со ссылкой на анонимного информатора в разведслужбах России сообщили, что по указу администрации Киева началась мобилизация сотрудников Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций, хотя ранее работники подобных предприятий имели гарантию не быть мобилизованными.
По данным источника журналистов "РИА Новости", насильственный призыв работников АЭС в вооружённые силы начался из-за нехватки солдат в рядах ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей