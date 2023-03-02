Орбан: Европа не сможет мирно существовать без учёта позиции России

Виктор Орбан уверен, что европейские страны обязаны считаться с российскими национальными интересами.

2 марта в беседе с швейцарскими журналистами венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично заявил, что россияне являются "военной нацией", представителям которой свойственно подчиняться приказам сверху. При этом Орбан отметил, что большинство приказов официального Кремля направлены на сплочение России и защиты её нацинтересов.

По мнению Виктора Орбана, лидеры государств Европы обязаны уважать позицию России, её правительства и народа, если в ЕС хотят мирно существовать.