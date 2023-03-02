Рябков: поставки оружия на Украину делают Запад причастным к военным преступлениям

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил на полях Сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека во Дворце Наций, заявив, что поставки оружия на Украину делают Запад причастным к военным преступлениям.

Дипломат подчеркнул факт того, что именно страны коллективного Запада проводят курс на намеренную эскалацию украинского конфликта, накачивая киевский режим всё новыми видами тяжелых вооружений.

Рябков добавил, что западное оружие активно используется Вооружёнными силами Украины для обстрелов и разрушения объектов гражданской инфраструктуры, убийства мирных жителей.

«Всё это – военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, к которым причастны страны-члены НАТО, представители которых так любят с трибуны СПЧ нравоучительно и лицемерно рассуждать о правах человека», — подытожил заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова.