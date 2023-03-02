Центробанк РФ возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей

Российский Центробанк принял решение о возобновлении печати пяти- и десятирублевых купюр.

Вечером четверга заместитель председателя Банка России Сергей Белов публично заявил, что Центральный банк РФ снова начал печатать купюры номиналом в пять и десять российских рублей. По данным Белова, впервые пяти- и десятирублевые банкноты были выпущены в 1997 году.

Также Сергей Беглов добавил, что с недавних пор данные купюры уже полноценно циркулируют в экономической системе нескольких российских регионов.