Блинкен: Китай столкнётся с санкциями США после поставки оружия РФ

Энтони Блинкен рассказал о последствиях поставки вооружений России со стороны Китая.

2 марта американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что Китай будет подвергнут санкционному давлению со стороны Соединённых Штатов и их союзников в случае, если будет доказано, что китайская сторона поставляла российским войскам оружие летального характера.

Также Блинкен отметил, что ограничительные меры в отношении КНР со стороны коллективного Запада будут введены, если Пекин будет помогать России в обходе западных санкций.