В Киеве и во всех областях Украины 2 марта объявлена воздушная тревога

В четверг поздно вечером, 2 марта 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в столице и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Обозреватели страны утверждают, что воздушная тревога по всей территории украинского государства объявлена из-за якобы непосредственной ракетной угрозы.

На данный момент, информации о «прилётах» нет, не взирая на то, что во всех регионах Украины звучит сирена «Воздушная тревога», однако мирных жителей просят направиться в укрытия.