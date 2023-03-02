Access Now опубликовал антирейтинг стран по количеству отключений граждан от Интернет

Портал защиты Интернета Access Now обнародовал данные о количестве отключений доступа к сети по странам мира.

Из предоставленных данных видно, что правительство Индии принимало решение об отключении сети Интернет рекордное количество раз. Пользователи лишались доступа к мировой паутине 187 раз в течение 2022 года.

Рекордсменом стал управляемый властями Индии штат Кашмир, который страна оспаривает с Пакистаном. В регионе интернет отключали 47 раз. Основной причиной называлась зашита безопасности населения штата. индия возглавляет антирейтинг пятый год подряд.

Второй в списке антирейтинга идет Украина, где по причинам вооруженного конфликта доступ в сеть блокировался 22 раза. Замыкает тройку Иран, где Интернет отключали в связи с массовыми волнениями, связанными с убийством молодой девушки Махсы Амини из-за нежелания носить пенджаб.