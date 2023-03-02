Венгрия перенесла голосование о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Венгерский парламент перенёс заседание по вопросу членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Пресс-служба парламента Венгрии уведомляет, что процесс голосования депутатов по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО, который должен был пройти с 6 по 9 марта, перенесён. Известно, что теперь голосование должно пройти в течение одной недели начиная с 20 марта.

Примечательно, что ранее венгерский президент Каталин Новак публично заявила об обоснованности принятия в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.