Венгрия перенесла голосование о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
Венгерский парламент перенёс заседание по вопросу членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.
Пресс-служба парламента Венгрии уведомляет, что процесс голосования депутатов по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО, который должен был пройти с 6 по 9 марта, перенесён. Известно, что теперь голосование должно пройти в течение одной недели начиная с 20 марта.
Примечательно, что ранее венгерский президент Каталин Новак публично заявила об обоснованности принятия в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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