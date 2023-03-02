Рябков: поддержка неонацизма в Киеве возрождает идею расового превосходства
Сергей Рябков рассказал о последствиях поддержки неонацистской идеологии в Украине.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что усилия лидеров стран коллективного Запада, направленные на поддержку носителей неонацистской идеологии в Украине, фактически возрождает идею расового превосходства, которая общепризнанно является деструктивной.
Рябков напомнил, что те страны, которые поддерживают действующий в Киеве политический режим, начали кампанию по сносу памятников, установленных в честь советских солдат-освободителей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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