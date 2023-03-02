Молдова приняла румынский язык в качестве официального

В первом чтении молдавский парламент принял законопроект об официальном изменении названия молдавского языка на румынский.

Это не понравилось некоторым представителям местной оппозиции, которые в знак протеста окружили трибуну.

"Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект об официальном изменении названия молдавского языка на румынский. Это возмутило депутатов от оппозиционного блока коммунистов и социалистов, которые окружили трибуну и держали в руках плакаты с надписью: "Молдаване, молдаване, молдаване", — сообщает Reuters.

По мнению лингвистов, молдавский — это всего лишь диалект румынского языка. Молдавский язык, написанный кириллицей, сохранил статус официального языка в Приднестровье.

В прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду указала, что Россия представляет серьезную угрозу для Молдовы, хотя, как она отметила, потенциальное вторжение не является неизбежным или неминуемым.