Молдова приняла румынский язык в качестве официального
В первом чтении молдавский парламент принял законопроект об официальном изменении названия молдавского языка на румынский.
Это не понравилось некоторым представителям местной оппозиции, которые в знак протеста окружили трибуну.
"Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект об официальном изменении названия молдавского языка на румынский. Это возмутило депутатов от оппозиционного блока коммунистов и социалистов, которые окружили трибуну и держали в руках плакаты с надписью: "Молдаване, молдаване, молдаване", — сообщает Reuters.
По мнению лингвистов, молдавский — это всего лишь диалект румынского языка. Молдавский язык, написанный кириллицей, сохранил статус официального языка в Приднестровье.
В прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду указала, что Россия представляет серьезную угрозу для Молдовы, хотя, как она отметила, потенциальное вторжение не является неизбежным или неминуемым.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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