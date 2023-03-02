Лукашенко вернулся из Китая в сопровождении «уничтоженного» самолёта А-50
Вечером 2 марта Александр Лукашенко вернулся в Минск после трёхдневного рабочего визита в Китая.
В четверг вечером официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что правительственный борт №1 с Александром Лукашенко приземлился в Беларуси после поездки президента в Пекин, где он встречался с лидером КНР Си Цзиньпином для переговоров.
В "Пуле Первого" отметили, что во время вхождения борта Лукашенко в белорусское воздушное пространство его сопровождал радиолокационной самолёт А-50.
Также журналисты "Пула" подчеркнули, ранее ряд зарубежных СМИ оппозиционной направленности сообщали об уничтожении самолёта А-50 в результате ЧП на аэродроме Мачулищи под Минском.
Тем не менее, это воздушное судно оказалось цело и смогло сопроводить Александра Лукашенко, что свидетельствует о недостоверности слухов о диверсии на аэродроме Мачулищи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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