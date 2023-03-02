64% французов не доверяют Макрону

Доверие к президенту Франции Эммануэлю Макрону в феврале упало на целых 5 процентных пунктов. и достиг самого низкого уровня с момента его переизбрания в 2022 году.

64% граждан не доверяют президенту, пишет французская Le Figaro.

Согласно опросу, 41% избирателей вообще не доверяют Макрону. В первую очередь это результат проталкиваемой президентом и правительством реформы, заключающейся в повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Популярность премьер-министра Элизабет Борн, которая в январе представила предпосылки реформы, также снижается. В то время как в июне ей не доверяли 48% Французов, то сейчас 64%.

Le Figaro подчеркивает, что все министры, занимающиеся защитой пенсионной реформы, переживают падение популярности, в том числе министр государственных финансов Габриэль Атталь и министр экономики Брюно Ле Мэр.