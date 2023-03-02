Илон Маск перестал был самым богатым человеком в мире

Всего на 48 часов Илон Маск, генеральный директор Twitter и Tesla вернул себе титул самого богатого человека в мире. В четверг Маск снова уступил первое место в списках самых богатых людей мира председателю LVMH Бернару Арно.

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), крупнейшего конгломерата люксовых брендов в мире, "сверг" Илона Маска с трона в рейтинге самых богатых в декабре 2022 года. Во вторник, 28 февраля, СМИ сообщили, что генеральный директор Tesla вернулся в возглавил список благодаря росту его компании по производству электромобилей.

Поскольку рыночная стоимость Tesla упала на 1,9 млрд долларов, миллиардер южноафриканского происхождения снова проиграл Бернару Арно в четверг, 2 марта, сообщает Bloomberg. В настоящее время агентство оценивает собственный капитал генерального директора LVMH в 186 миллиардов долларов, а Маска — в 184 миллиарда долларов.

Приоритет президента LVMH подтверждает и рейтинг журнала Forbes по другой методологии, согласно которому состояние француза составляет $205 млрд, а президента Tesla, SpaceX и Twitter — $194 млрд.

Третьим самым богатым человеком в мире в настоящее время является основатель Amazon Джефф Безос, чей собственный капитал Forbes оценивает в 115,4 миллиарда долларов/