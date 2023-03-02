Украденное детство: американка в 13 лет впервые стала мамой, а сегодня ведет активную борьбу с детскими браками

Она родила, будучи шестиклассницей. Жениху на тот момент было 32 года. Инцидент с несовершеннолетней было решено прикрыть браком.

У 51-летней американки Дон Тайри было не самое лучшее детство. Она признаалсь, что в 11 лет отец и мачеха подтолкнули ее провести время с мужчиной на 19 лет старше.

По ее словам, мужчина начал "ухаживать" за ней, возлагая на нее взрослые обязанности, например, - вождение автомобиля, чтобы она чувствовала себя старше.

От этого мужчины она и родила в 13 лет, будучи шестиклассницей. "Жениху" на тот момент было 32 года. Инцидент с несовершеннолетней было решено прикрыть браком.

Брак прикрывает изнасилование, сексуальное насилие и угрозу для ребенка, - констатировала Дон.

И добавила:

По сути, брак спас его от тюремного заключения. Но в тюрьме оказалась я.

Детские браки в США определяют как “любой официальный брак или неформальный союз между ребенком в возрасте до 18 лет и взрослым или другим ребенком”.

Они были легальны во всех 50 штатах, но сегодня в 7 из них упразднили эту норму. Исследование 2021 года показало, что 300 000 несовершеннолетних в США в возрасте до 18 лет в период с 2000 по 2018 годы состояли в законном браке.

Было бы здорово, если хотя бы у одного взрослого из моей жизни хватило смелости встать и что-то сказать, - говорит Тайри.

Она призналась, что боялась умереть во время родов.

По данным ВОЗ, рожающие дети подвергаются более высокому риску патологий. Американская академия педиатрии осудила детские браки, сославшись на повышенный риск инфекций, передающихся половым путем, раннюю беременность и насилие со стороны интимного партнера.

Я то приходила в сознание, то теряла его, когда рожала первого ребенка, - вспоминает Тайри. Теперь я понимаю, что, вероятно, моя жизнь была в опасности.

В 14 лет она узнала, что снова беременна.

Теперь мать двоих детей говорит, что жила в "странном подвешенном состоянии", когда взрослые в ее жизни "не хотели с ней общаться". И давали понять, что не хотят, чтобы она общалась с их детьми.

В 16 лет Тайри узнала, что беременна в третий раз. На этот раз все было по-другому.

Я стала беспокоиться о сексуальном насилии по отношению уже к моим детям, - объясняет она. И после рождения моей дочери стала планировать выход из положения. Когда снова забеременела, почувствовала себя в ловушке, поэтому приняла решение прервать беременность и сбежала без всякого плана.

С двумя детьми двух и одного года Тайри отправилась в женский приют. Но ей отказали, потому что она была несовершеннолетней.

Соцработник велел мне вернуться к родителям, потому что они были "ответственны за меня", - признала она.

Рима Нашашиби, президент некоммерческой организации, занимающейся борьбой с детскими браками и торговлей людьми, говорит, что бездомную молодежь часто не пускают в приюты для взрослых. В итоге многие оказываются на улице.

Тайри в 16 лет тоже стала бездомной.

Мне пришлось развестись. Детей приютили мои бабушка и дедушка по отцовской линии, а я попыталась твердо стать на ноги, - рассказала женщина. Как только я нашла работу - забрала своих детей обратно.

Тайри говорит, что опеку над собственными детьми получила только в 18 лет. Когда ее детям исполнилось по 20 лет, она наконец смогла вздохнуть с облегчением.

Я больше не живу в страхе потерять своих детей, - говорит она. Я сделала это — сохранила нас в безопасности. Теперь они взрослые.

Сейчас Тайри посвящает свою жизнь борьбе с детскими браками в США, продвигая законопроекты штата и федеральные законы, которые поставят эту практику вне закона.