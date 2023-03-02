Лукашенко: Си Цзиньпин не против производства в Беларуси автомобилей совместно с китайской госкомпанией FAW
2023-03-02 21:28
Президент Беларуси Александр Лукашенко о время визита в Пекин предложил китайской госкомпании FAW подумать о совместном производстве автомобилей.
Он рассказал, что уже обсуждал эту идею с китайским лидером Си Цзиньпинем и получил его согласие.
Лукашенко отметил, что сейчас очень подходящий момент для реализации такого проекта, поскольку рынки и территории освободились.
Он также отметил, что FAW делает хорошие машины, и Беларусь заинтересована в создании настоящего автомобиля совместно с китайской госкомпанией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Николай Скира
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