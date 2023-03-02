Лукашенко: Си Цзиньпин не против производства в Беларуси автомобилей совместно с китайской госкомпанией FAW

Президент Беларуси Александр Лукашенко о время визита в Пекин предложил китайской госкомпании FAW подумать о совместном производстве автомобилей.

Он рассказал, что уже обсуждал эту идею с китайским лидером Си Цзиньпинем и получил его согласие.

Лукашенко отметил, что сейчас очень подходящий момент для реализации такого проекта, поскольку рынки и территории освободились.

Он также отметил, что FAW делает хорошие машины, и Беларусь заинтересована в создании настоящего автомобиля совместно с китайской госкомпанией.