В МИД Эстонии считают, что только две вещи могут спасти Украину от России
Спасти Украину от РФ может только членство в НАТО или ядерное оружие, считают в МИД Эстонии. Об этом пишет портал ERR.ee.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что НАТО не должно исключать членство Украины в альянсе в обмен на мир с Россией.
По его мнению, в таком случае Украина окажется в серой зоне, где "единственным способом остановить дальнейшую агрессию со стороны Кремля будет ядерное оружие".
Рейнсалу также сказал, что приверженность НАТО политике "открытых дверей" и возможное членство Украины "далеко недостаточно" для сдерживания Российской Федерации в будущем.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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