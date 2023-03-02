В МИД Эстонии считают, что только две вещи могут спасти Украину от России

Спасти Украину от РФ может только членство в НАТО или ядерное оружие, считают в МИД Эстонии. Об этом пишет портал ERR.ee.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что НАТО не должно исключать членство Украины в альянсе в обмен на мир с Россией.

По его мнению, в таком случае Украина окажется в серой зоне, где "единственным способом остановить дальнейшую агрессию со стороны Кремля будет ядерное оружие".

Рейнсалу также сказал, что приверженность НАТО политике "открытых дверей" и возможное членство Украины "далеко недостаточно" для сдерживания Российской Федерации в будущем.