Апелляционный суд Тбилиси отказал в освобождении Саакашвили по состоянию здоровья
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили остается в тюрьме, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Тбилисский апелляционный суд отказал в освобождении политика из-под стражи по состоянию здоровья.
Бывший президент Грузии отбывает шестилетний тюремный срок за злоупотребление властью. В последнее время его здоровье значительно ухудшилось. Он попал в тюрьму в октябре 2021 года.
Через несколько месяцев бывшего президента срочно доставили в больницу.
"Мы хотим, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, лечился в Польше", — заявил в феврале в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.
Он добавил, что говорил об этом со многими лидерами во время саммита ЕС и заверил, что "если Грузия хочет рассчитывать на положительный отклик на свои европейские устремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению.
Опубликовано: Николай Скира