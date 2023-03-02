Депутат Госдумы Соболев: Россия должна прекратить СВО на Украине

Член комитета Госдумы по обороне заявил, что Россия должна прекратить специальную военную операцию на Украине.

"Нам абсолютно и обязательно нужно прекратить спецоперацию и начать настоящую войну. Было время для этого давным-давно", — сказал Вктор Соболев в разговоре с news.ru.

По его словам, обстрелы мирных жителей не прекратятся до тех пор, пока с Украиной церемонятся. Соболев также призвал к срочному укреплению границ в связи с активизацией деятельности диверсионных групп.

Напомним, по словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинские диверсанты проникли в Климовский район. В селе Любчаны они открыли огонь по автомобилю, убив местного жителя и ранив 10-летнего ребенка.

О ситуации в регионе Путина будут информировать органы Минобороны во главе с Сергеем Шойгу, ФСБ и Росгвардии.

Ответственность за операцию взял на себя так называемый "Российский добровольческий корпус". Через несколько часов после этого заявления ФСБ России сообщила, что члены ДРГ были вытеснены на территорию Украины.