Депутат Госдумы Соболев: Россия должна прекратить СВО на Украине
Член комитета Госдумы по обороне заявил, что Россия должна прекратить специальную военную операцию на Украине.
"Нам абсолютно и обязательно нужно прекратить спецоперацию и начать настоящую войну. Было время для этого давным-давно", — сказал Вктор Соболев в разговоре с news.ru.
По его словам, обстрелы мирных жителей не прекратятся до тех пор, пока с Украиной церемонятся. Соболев также призвал к срочному укреплению границ в связи с активизацией деятельности диверсионных групп.
Напомним, по словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинские диверсанты проникли в Климовский район. В селе Любчаны они открыли огонь по автомобилю, убив местного жителя и ранив 10-летнего ребенка.
О ситуации в регионе Путина будут информировать органы Минобороны во главе с Сергеем Шойгу, ФСБ и Росгвардии.
Ответственность за операцию взял на себя так называемый "Российский добровольческий корпус". Через несколько часов после этого заявления ФСБ России сообщила, что члены ДРГ были вытеснены на территорию Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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