Родина российского футбола

12 декабря 1777 года 201 пушечный выстрел оповестил весь Санкт-Петербург о том, что в семье наследника Павла родился первенец.

Заодно Екатерина подарила новоиспеченным родителям охотничьи угодья и пару деревень в окрестностях реки Славянки, объединив их в Павловское село, которое было названо честь ее сына Павла Петровича. С этого момента и началась история Павловска – этого удивительного симбиоза императорских прихотей и гармонии архитектурного декора с природой.

Конечно, в рассказе об истории Павловска нельзя обойтись без упоминания дворца и самого большого в Европе пейзажного парка. Каждый из них достоин не только отдельного материала, а нескольких документальных фильмов! Взять хотя бы уникальную коллекцию часов, которая хранится в Павловском дворце: все экспонаты показывают неправильное время.

Часовой мастер специально заводит часы так, чтобы они слегка спешили или слегка отставали. Сделано это для того, чтобы исключить одновременный бой и дать посетителям послушать каждую мелодию.

Я тоже сегодня попробую вас удивить и расскажу о том, чего вы, возможно, не знали, пусть даже и бывали в Павловске много раз. Например, о том, что Павловск, фактически, является родиной российского футбола. В Тярлеве, части Павловского имения, в 1888 году появилось общество любителей бега, состоявшее из детей павловских дачников. Кроме легкой атлетики спортсмены занимались гимнастикой и… футболом.

В какой-то момент они даже начали проводить матчи в Петербурге, а название сменили на «К.Л.С.» - «Клуб Любителей Спорта». Именно под этим названием выступала одна из команд в первом в России официальном футбольном матче.

Произошло это в 1897 году, а через два года павловские футболисты попросили разрешения играть в футбол на Павловском плацу. Великий князь Константин Константинович, которому на тот момент принадлежал Павловск, не только разрешил, но и велел, чтобы футбол в России стал организованным. Благодаря этому событию, футбольные игры получили официальный статус и свою систему.

19 января 1912 года состоялось учредительное собрание Всероссийского футбольного союза. А годом ранее Константин Константинович разрешил организовать в Павловском парке футбольный стадион, который расположился рядом с павильоном «Ферма», а сам павильон был построен тогда, когда возникла необходимость перенести скотный двор от тройной липовой аллеи, где сейчас стоит Молочня, в более отдаленное место.

Дело в том, что в начале часть молочного павильона, по распоряжению Марии Федоровны, была отдана под коровник, а другая представляла собой гостиную, где любой посетитель Павловского парка мог отдохнуть и выпить парного молока. Получается, именно императрица ввела на территории своего парка некое подобие экотуризма.

Кстати, даже в советские времена традиция угощений сохранилась. Вообще ради исторической справедливости заметим, что и дворец, и парк, и город, если уж по совести, должны были быть названы не в честь Павла, а в честь его супруги Марии Федоровны. Только ее энергичная натура могла сотворить такое чудо, как Павловский парк. Именно она ради его создания объединила весь цвет русской культуры, создав в результате по-настоящему райское место.

Но большевики посчитали иначе, и после революции город получил имя другой женщины – Веры Слуцкой. Слуцк просуществовал до 1944 года, когда 23 января Павловску вернули его историческое название.

Но, если вы думаете, что его переименование послужило очередным толчком к развитию, то, увы, я вас разочарую. После войны Павловский дворец не то, что не собирались восстанавливать, его вообще планировали снести.

Об этом открыто заявил председатель Ленсовета Петр Попков. Писатель Илья Эренбург считал, что нужно оставить руины, а нарком иностранных дел Вячеслав Молотов уверял, что на месте императорских построек нужно возвести жилые дома.

Павловский музейный комплекс за 28 месяцев оккупации и боев был полностью разрушен и разграблен. Фашистские войска уничтожили все павильоны, взорвали мосты и вырубили более 70-ти тысяч деревьев в парке. Отступая, они сожгли дворец, а руины – заминировали.

Никто не верил, что здесь вообще можно что-то восстановить, кроме одной маленькой хрупкой женщины по имени Анна Зеленова. Как ей удалось доказать свою правоту и победить уверенных в себе тяжеловесов – до сих пор остается загадкой.

Но работы по восстановлению начались уже в феврале 1944 года, и потому именно в Павловске была создана мощнейшая школа отечественной музейной реставрации. В дальнейшем по наработкам Зеленовой были восстановлены все пригороды Ленинграда, а потом музеи и парки всего Советского Союза.

Не повезло только Павловскому вокзалу. Конечная станция первой российской железной дороги так и не была восстановлена, хотя и считалась уникальным явлением не только для России, но и для всего мира.

Именно историческое здание в Павловске дало название «вокзал» всем последующим аналогичным сооружениям на российских железных дорогах.