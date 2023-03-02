Страны с самым дорогим и самым дешевым бензином

Колебания цен на бензин можно сравнить разве что с состоянием курса доллара, евро и, конечно же, рубля.

Топливо для всех автомобилистов (да и не только автомобилистов – технику с бензонасосами тоже никто не отменял) – предмет интереса номер 1. Именно поэтому, проезжая мимо очередной заправки, автовладелец невольно вздрагивает – насколько сегодня выросла цена?

Да и в целом этот вопрос является крайне интересным: в какую сумму обходится литр бензина жителям других стран? Влияют ли цены на топливо на автомобильный рынок в целом? Где в мире продается самый дорогой и самый дешевый бензин? Давайте разбираться вместе.

Итак, самый дешевый бензин в мире можно найти в нефтедобывающей Венесуэле, где его стоимость равняется 2,5 центам (это порядка 2-х рублей по текущему курсу). За эти деньги в России даже воды не купить, а тут бензин! И логично предположить, что с подобными расценками на топливо, и автомобильный рынок должен процветать.

По сути, так оно и было, и в рекордном для Венесуэлы 2007 году было продано почти полмиллиона автомобилей – весьма неплохой показатель для страны с населением в 28 млн человек, не правда ли? Причем около 350 тысяч всех проданных машин были произведены локально.

Однако, как говорится, недолго музыка играла, и страна с головой погрузилась в затяжной финансовый кризис. Уже в 2010 году объем рынка снизился до отметки в 100 тысяч автомобилей, а гиперинфляция, начавшаяся в 2013 году, и вовсе обрушила экономику Венесуэлы. В 2014 году в стране было продано всего 27 тысяч новых машин, а через год и того меньше - 17 тысяч.

Ну а по последним официальным данным, которые относятся к 2020 году, жители Венесуэлы стали обладателями всего лишь 1675 новых автомобилей. Вот такая вот невеселая тенденция, хотя, казалось бы, мизерная стоимость бензина должна в разы сокращать расходы на содержание автомобиля. Что же пошло не так?

Еще одна страна, которая может похвастаться богатыми запасами нефти, а значит и весьма недорогим бензином (всего 2,5 рубля за литр) - это Ливия. И такой ценник сохранялся, даже несмотря на политический переворот 2011 года и последующие внутренние конфликты, которые по сей день будоражат Ливию.

К слову, все эти неприятности не слишком сильно сказались на автомобильном рынке, в отличие от той же Венесуэлы. Во времена Муаммара Каддафи в стране продавалось от 47 до 57 тысяч новых автомобилей ежегодно, а после его свержения показатели опустились до 22-30 тысяч.

В 2020 году, даже в условиях пандемии, страна продала более 22 500 тысяч машин, что говорило о наличие, пусть и небольшого, но стабильного спроса. Да и цена на бензин, согласитесь, как бы подталкивала к приобретению автомобиля. Грех же не воспользоваться таким выгодным предложением!

В Иране литр бензина стоит 5 центов – ну, или 4 рубля в переводе на наши деньги, и спрос на этот вид топлива стабильно высок. А что это значит? Правильно, в стране нет проблем с автомобильным рынком! В 2022 году в стране было продано более 900 тысяч автомобилей, по сравнению с рекордным 2017 годом, когда иранцы приобрели аж 1,37 млн автомобилей, конечно же, меньше, но не настолько, чтобы назвать год «провальным».

По сути, одна новая машина приходится всего на 92 жителей Ирана, а этот показатель, надо сказать, лишь немногим уступает России, где в прошлом году одна новая машина приходилась на 86 жителей.

В Сирии стоимость бензина существенно выше, чем в странах, о которых я говорил ранее, и в пересчете на российские деньги составляет порядка 26 рублей за литр. И, хотя в этой стране уже на протяжении многих лет не утихают военные действия, автомобильный рынок на ее территории формально существует. Правда, представлен он только марками «Hyundai» и «Kia» - остальные товарищи покинули Сирию еще в 2018 году.

Что же до объемов продаж, то они, к сожалению, неуклонно снижаются, что понятно. И если в 2014 году в стране было продано 14 тысяч новых машин, то в 2021 продажи упали аж до 1958 экземпляров, 499 из которых оказались кроссоверами «Hyundai Tucson».

В Алжире, как и в Сирии, литр бензина стоит не более 26 рублей за литр, однако этот показатель едва ли хоть как-то помог автомобильному рынку, который, по сути, прикончило собственное правительство. В 2013 году в Алжире был установлен рекорд по продажам новых автомобилей – 430 тысяч штук!

А дальше правительством было принято странное решение, направленное на якобы оздоровление местного производства. В результате импортные автомобили сперва попали под повышенные таможенные пошлины, затем их ввоз ограничили квотами, а после окончательно запретили.

Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло – ситуацию не спасло даже весьма доступное топливо. В стране начался дефицит автомобилей, цены взлетели, а вот продажи наоборот упали, к тому же более чем в четыре раза.

Первой, кто смекнул, что пора шевелиться «на местах», была компания «Renault», которая и до реформ лидировала на рынке Алжира. Но любопытно тут другое: сваренные и окрашенные кузова для модели Logan (в Алжире она продается как Symbol) поставлялись с российского завода в Тольятти.

Что ж, с самым дешевым бензином все понятно, а как дела обстоят с самым дорогим?

Израиль абсолютно заслуженно носит звание страны с самым дорогим бензином – 2,4 доллара за литр (это где-то 160 рублей в переводе на наши деньги). Однако несмотря на весьма немаленький топливный ценник, автомобильный рынок Израиля чувствует себя очень даже хорошо: после рекордного 2016 года, когда было продано порядка 287 тысяч машин, он взял небольшую «паузу», во время пандемии в буквальном смысле рухнул, достигнув самой низкой отметки в 215 тысяч автомобилей, а в 2021 вновь поднялся к показателю в 289 тысяч.

А при населении страны в 9,2 млн человек это значит, что одна новая машина здесь приходится на 32 жителей – крайне неплохой показатель, как мне кажется!

Бензин в Норвегии лишь немногим дороже израильского – 202 рубля за литр в переводе на наши деньги. Однако предпочтения местных жителей отличаются в корне, поскольку норвежцы отдали свои сердечки электрокарам. И не в последнюю очередь из-за государственных субсидий. Самой популярной маркой в Норвегии считается «Tesla» (ну, а что же еще!), которую только за прошлый год приобрело более 15 тысяч покупателей.

Ну а сам автомобильный рынок Норвегии непоколебим, как самый мощный фьорд, и даже пандемия практически никак не отразилась на продажах. Таким образом, по данным показателям Норвегия-таки опередила Израиль: здесь одна новая машина пришлась всего на 30 местных жителей.

В Монако бензин продается по цене 205 рублей за литр, но от княжества, само собой, демократических расценок ждать не стоит. И хотя население Монако не превышает 38 000 человек, за 2020 год в стране было приобретено 3200 новых автомобилей. Это, на секундочку, по одному новому автомобилю на каждого девятого жителя!

Что тут скажешь: красиво жить не запретишь. Разумеется, и дешевых автомобилей в княжестве практически не найти. Шесть лет подряд лидерство удерживали «Mercedes-Benz», «Audi» и «Porsche». Отчасти пандемия как-то повлияла на эти расклады, но вряд ли что-то кардинально изменилось.

А вот в Центральноафриканской Республике бензин и вовсе стоит 208 рублей за литр! Как тебе такое, Илон Маск? И, действительно, едва ли кто-то мог предположить, что практически самый дорогой бензин окажется не где-нибудь, а в ЦАР. Однако столь высокие расценки никак не зависят от благосостояния населения. Все дело в том, что бензина в стране очень мало, да и сама Центральноафриканская Республика является одной из беднейших стран мира.

По понятным причинам официальные данные о продаже новых машин в стране отсутствуют, но, согласно исследованиям, ежегодно здесь продается несколько сотен экземпляров: от 420 в 2007 году и до 125 в 2020 году. Таким образом, новую машину может позволить себе лишь один из 40 тысяч жителей ЦАР.

Ну а самый дорогой бензин на планете Земля продается...барабанная дробь... в Гонконге. Его стоимость - почти три доллара за литр! В рублях считайте сами, если интересно. Такие расценки связаны в первую очередь с высоким уровнем жизни - средняя зарплата в Гонконге составляет 2200 долларов в месяц.

И это, конечно же, отражается и на автомобильном рынке. Хотя, к слову, назвать продажи очень уж высокими можно с большой натяжкой. Так в 2018 году здесь было продано 34 тысячи новых автомобилей, годом позже - 38 тысяч, а рекордным оказался 2015 год, когда было продано почти 56 тысяч машин. Но даже при хороших зарплатах далеко не многие могут позволить себе автомобиль.

При населении в 7,5 млн человек показатель составил 1:197. Говоря простым языком, на 197 жителей Гонконга приходилась всего одна новая машина. И, вы не поверите, но этот показатель вдвое хуже, чем, скажем, в России или Иране. Вот тебе, бабушка, и Поднебесная!