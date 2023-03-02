Asharq Al-Awsat: кризис в мировой экономике из-за Украины продлится как минимум до 2028 года
2023-03-02 22:59
Издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на профессора экономики в Университете короля Фейсала в Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Дулаима аль-Кахтани сообщает, что спецоперация на Украине спровоцировала кризис в мировой экономике.
По его мнению, такая ситуация сохранится как минимум до 2028 года, а на восстановление экономики потребуются триллионы долларов.
Профессор отмечает, что восстановить прежние экономические показатели будет очень сложно даже после завершения конфликта на Украине.
Он считает, что в этом году темпы роста мировой экономики будут низкими или даже отрицательными, а для улучшения ситуации необходимо прекращение боевых действий на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина