19fortyfive: между Зеленским и экс-командующим ООС в Донбассе Москалевым могла произойти серьезная ссора

Издание 19fortyfive опубликовало материал Джека Бакби о возможной ссоре Владимира Зеленского и Эдуардом Москвалевым.

Автор напоминает, что Москалев был командующим Операцией объединенных сил в Донбассе, пока его не сняли с должности.

Бакби обращает внимание на то, что от украинских властей не последовало никаких комментариев по поводу отставки Москалева.

Он полагает, что причиной мог серьезный конфликт командующего с президентом Украины Владимиром Зеленским.