Coconuts: школьники в Индонезии будут учиться с пяти часов утра для закалки характера

По информации Coconuts, губернатор индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара Виктор Лайскодат ввел новые правила в сфере образования.

Теперь уроки в государственных школах будут начинаться в пять часов утра. По мнению губернатора, это поможет закалить характер учеников.

Лайскодат отметил, что если школьник ложится спать в 22.00 и просыпается в 4 часа утра, то получает вполне достаточные шесть часов сна.

Эта инициатива вызвала возмущение учащихся и учителей. Губернатор уже получил несколько жалоб на бессмысленные нововведения.