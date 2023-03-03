Премьер Венгрии Орбан: Трамп разрешил бы конфликт на Украине за пару недель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Дональду Трампу хватило бы пары недель, чтобы разрешить украинский конфликт.

Орбан признался, что не понимает целей американской стороны в нынешней ситуации, поскольку Байден слишком часто меняет свою позицию.

По мнению венгерского премьера, Дональд Трамп остается чуть ли не последней надежной на мирное разрешение конфликта на Украине.

Орбан также подчеркнул, что в решениях, принимаемых Евросоюзом, он видит интересы Соединенных Штатов, а не Европы.