В ООН обрадовались даже короткому разговору Блинкена и Лаврова

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация приветствует диалог между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского МИД Сергеев Лавровым.

Дюжаррик отметил, что в нынешних обстоятельствах важны любые контакты между Соединенными Штатами и Россией.

Он признал, что не знает деталей этого короткого разговора, который продлился всего около 10 минут и не был запланирован заранее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разговор между Лавровым и Блинкеном был акцией самопиара поледнего.