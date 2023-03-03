ТАСС: на Украине и в Великобритании пытались спровоцировать конфликт с участием ЧВК «Редан»

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала ТАСС о действиях иностранных специалистов в отношении ЧВК «Редан».

По ее словам, специалисты из Украины, Великобритании и других стран делали все возможное, чтобы усугубить конфликт вокруг этой организации.

Мизулина уточнила, что для этого в интернете распространялась фейковая информация соответствующего содержания.

Она отметила, что средства мониторинга позволили получить эту информацию, и теперь ее передадут в российскую Генпрокуратуру.