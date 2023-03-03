ТАСС: на Украине и в Великобритании пытались спровоцировать конфликт с участием ЧВК «Редан»
2023-03-03 00:46
Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала ТАСС о действиях иностранных специалистов в отношении ЧВК «Редан».
По ее словам, специалисты из Украины, Великобритании и других стран делали все возможное, чтобы усугубить конфликт вокруг этой организации.
Мизулина уточнила, что для этого в интернете распространялась фейковая информация соответствующего содержания.
Она отметила, что средства мониторинга позволили получить эту информацию, и теперь ее передадут в российскую Генпрокуратуру.
Опубликовано: Светлана Репина