Борзенко: атаками ВСУ в России украинские военные пытаются показать свои успехи Западу
2023-03-03 00:51
Украинские военные пытаются атаковать российские объекты беспилотниками, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то успехи.
Такое мнение выразил обозреватель Алексей Борзенко. Он уточнил, что показать какие-либо успехи на поле боя у ВСУ не получается.
Обозреватель напомнил, что вскоре российские военные возьмут Артемовск (Бахмут), и украинцы пытаются как-то на это ответить.
Борзенко также обратил внимание на то, что с помощью беспилотников ВСУ ищут слабые места в российской противовоздушной обороне.
Опубликовано: Светлана Репина