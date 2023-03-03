Борзенко: атаками ВСУ в России украинские военные пытаются показать свои успехи Западу

Украинские военные пытаются атаковать российские объекты беспилотниками, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то успехи.

Такое мнение выразил обозреватель Алексей Борзенко. Он уточнил, что показать какие-либо успехи на поле боя у ВСУ не получается.

Обозреватель напомнил, что вскоре российские военные возьмут Артемовск (Бахмут), и украинцы пытаются как-то на это ответить.

Борзенко также обратил внимание на то, что с помощью беспилотников ВСУ ищут слабые места в российской противовоздушной обороне.