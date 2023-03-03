Newsweek: у России есть свой троянский конь в НАТО и Евросоюзе
2023-03-03 01:09
Издание Newsweek пишет, что у Российской Федерации есть собственный троянский конь в НАТО и в Евросоюзе.
По мнению авторов материала, именно так в этой ситуации можно назвать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Венгерский премьер неоднократно призывал к мирным переговорам, несмотря на противоположную позицию Украины, а также утверждал, что его страна продолжает сотрудничать с Россией.
Сейчас у Венгрии есть возможность заблокировать расширение НАТО, наложив вето на вступление Швеции и Финляндии в Альянс.
Опубликовано: Светлана Репина