Издание American Thinker опубликовало статью Моники Шоуолтер, которая пишет, что поведение «маленького диктатора» Зеленского моет заставить США отказаться от дальнейшей помощи Украине.

Автор материала отмечает, что украинский президент хотел заставить США постоянно наращивать военную поддержку.

Но на данный момент у американской стороны уже появилось раздражение из-за регулярных призывов к совести.

Шоуолтер отмечает, что чем больше Зеленский будет говорить в таком ключе, тем раньше США перестанут помогать Украине.