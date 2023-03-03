Bloomberg: США готовят для России неприятности на саммите G20

Агентство Bloomberg сообщает, что на саммите «Большой двадцатки» США наверняка попытаются устроить России неприятности.

По информации издания, представители США в кулуарах форума попытаются запугивать и подговаривать других участников.

Их целью будет предотвращение военного сотрудничества России с Китаем, а также с другими государствами.

При этом американцы будут угрожать всем, кто собирается помочь России, санкциями и прочими подобными мерами.