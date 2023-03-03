Newsweek: долгие поставки боеприпасов делают западную технику бесполезной для ВСУ

Издание Newsweek пишет, что поставки западной военной техники не дадут Украине преимущества на поле боя из-за долгих поставок боеприпасов к ней.

Автор материала отмечает, что артиллерийские орудия и западные танки становятся бесполезными без боеприпасов.

Основная проблема заключается в длительном процессе заключения контрактов между Пентагоном и американской промышленностью.

Это означает, что Соединенные Штаты не могут оказывать Украине полноценную и своевременную военную поддержку.