Орбан: ближайшие годы будут сложными для России, но русские умеют приспосабливаться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ближайшие два или три года будут трудными для России.

При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин ведет свою страну в верном направлении, и ситуация изменится к лучшему.

Орбан отметил, что русские быстро учатся и умеют приспосабливаться даже к самым сложным обстоятельствам.

По его словам, за десять лет знакомства с Путиным тот ни разу не нарушал достигнутых договоренностей.