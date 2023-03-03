Орбан: ближайшие годы будут сложными для России, но русские умеют приспосабливаться
2023-03-03 01:52
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ближайшие два или три года будут трудными для России.
При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин ведет свою страну в верном направлении, и ситуация изменится к лучшему.
Орбан отметил, что русские быстро учатся и умеют приспосабливаться даже к самым сложным обстоятельствам.
По его словам, за десять лет знакомства с Путиным тот ни разу не нарушал достигнутых договоренностей.
Опубликовано: Светлана Репина