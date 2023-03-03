Aliexpress запретил продажу дронов DJI и Autel россиянам
2023-03-03 01:57
Китайская платформа интернет-магазинов Aliexpress ввела запрет на продажу дронов российским клиентам.
Если попытаться просмотреть такой товар из РФ, сначала откроется его карточка, но переход в магазин невозможен.
Для граждан России, которые ранее уже купили такие дроны, вводятся ограничения функционала.
Из российского AppStore удалено приложение DJI для управления беспилотниками. В компании заявили, что не обслуживают граждан России.
Опубликовано: Светлана Репина