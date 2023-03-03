Эстония назвала ядерное оружие для Украины единственной гарантией безопасности

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что гарантиями безопасности для Украины могли бы стать членство в НАТО и ядерное оружие.

По его мнению, это действительно стало бы гарантией безопасности для страны с учетом всех обстоятельств.

При этом Рейнсалу признал, что такая мера не просто нежелательна, но еще и невозможна, поскольку у НАТО есть обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Он также призвал НАТО не игнорировать стремление Украины получить членство в НАТО, поскольку без этого Западу придется постоянно поставлять Киеву оружие.