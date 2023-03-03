Индийский мужчина купил ''Лампу Аладдина'' за $90 тысяч но она не оправдала его ожиданий

После того как мужчина купил ''Лампу Аладдина'' за 7 млн рупий, обратился в органы, как оказалось лампа не имеет никаких магический свойств.

По слова потерпершего, мошенник представился оккультистом и заявил что вызвал джинна. Когда сам врач попросил потрогать лампу джинна, мошенники сказали что это опасно.

В итоге врач выкупил лампу, получив обещание что лампа принесет все что он хочет. По словам мужчины, только после всего он понял, что ''джинн'' - это был один из обанщиков в костюме.

В органах заявили, что мошенники обманули парочку семей.