Власти Миссури разрешили жителям штата выращивать марихуану с 21 года дома

Жители американского штата получили возможность на законных основаниях культивировать марихуану.

По достижению 21 года жители штата по желанию могут подать заявку на получение либо потребительской карты для личного культивирования, либо медицинской карты пациента.

Оформление заявки проводится в онлайн-режиме. Предоставляются стандартные сведения о себе, карту соцстрахования, фотографию. Кроме того, потребуется внести первоначальный взнос 100 долларов.

После прохождения регистрации и одобрения заявки по электронной почте приходит загружаемая лицензия. Срок проведения процедуры - до двух рабочих дней.