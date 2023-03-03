В парламенте Грузии произошла драка депутатов при обсуждении закона об иноагентах
2023-03-03 02:18
Попытка обсудить закон об иноагентах привела к потасовке среди депутатов в парламенте Грузии.
Сообщается, что оппозиционные политики пытались помешать рассмотрению соответствующего законопроекта.
Одновременно сторонники этого закона подняли плакаты с лозунгами. Оппозиционных депутатов пришлось силой выводить из зала, из-за этого и началась потасовка.
Закон, о котором идет речь, предусматривает создание реестра, в который войдут СМИ и прочие субъекты, получающие финансирование из-за рубежа.
Опубликовано: Светлана Репина