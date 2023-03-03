В парламенте Грузии произошла драка депутатов при обсуждении закона об иноагентах

Попытка обсудить закон об иноагентах привела к потасовке среди депутатов в парламенте Грузии.

Сообщается, что оппозиционные политики пытались помешать рассмотрению соответствующего законопроекта.

Одновременно сторонники этого закона подняли плакаты с лозунгами. Оппозиционных депутатов пришлось силой выводить из зала, из-за этого и началась потасовка.

Закон, о котором идет речь, предусматривает создание реестра, в который войдут СМИ и прочие субъекты, получающие финансирование из-за рубежа.