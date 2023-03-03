Политолог Мирзаян: Украине придется расплатиться за западное оружие своими землями

Политолог Геворг Мирзаян считает, что за финансовую помощь и поставки вооружений Украине придется платить Западу собственными землями.

Он отметил, что пока сложно судить, что останется от Украины после завершения конфликта, если останется вообще.

Политолог подчеркивает, что Украина сможет расплатиться с союзниками только сохранившимися активами и своей землей.

Мирзаян уточнил, что с экономической точки зрения для населения Украины самым выгодным вариантом является вхождение в состав России.